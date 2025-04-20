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Спички - не игрушка

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Как в государствах Центральной Азии готовятся к 80-летию Великой Победы

Как в государствах Центральной Азии готовятся к 80-летию Великой Победы

 Марат НУРГОЖАЕВ Пока коллективный Запад, ни на секунду не упуская из виду центральноазиатские государства, устраивает их руководителям помпезные встречи и совещания, основным лейтмотивом которых выступает так называемое сотрудничество или попросту финансово-экономическая кабала в сфере транспорта, энергетике, а также в части «отжима» богатых природных ресурсов региона и отмежевания от России, в США намечается мероприятие и гуманитарного профиля.

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