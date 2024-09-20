Андрей Травников предложил организовать встречные потоки сельхозпродукции между Новосибирской и Сурхандарьинской областями

«Из Сурхандарьинской области традиционно в Новосибирскую область идут фрукты, овощи, а мы готовы организовать встречные потоки нашей сельскохозяйственной продукции с учётом специфики сельскохозяйственного производства», — отметил Андрей Травников.
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