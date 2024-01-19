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Смоленская Газета

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Василий Анохин поздравляет смолян с Крещением Господним

Василий Анохин поздравляет смолян с Крещением Господним

Сегодня, 19 января, губернатор Смоленской области Василий Анохин в своём телеграм-канале и социальных сетях поздравил жителей региона с Крещением Господнем: «Дорогие смоляне, православные христиане! С Крещением Господним! День Святого Богоявления — один из наиболее почитаемых праздников Православия.

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