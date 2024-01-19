Василий Анохин поздравляет смолян с Крещением Господним

Сегодня, 19 января, губернатор Смоленской области Василий Анохин в своём телеграм-канале и социальных сетях поздравил жителей региона с Крещением Господнем: «Дорогие смоляне, православные христиане! С Крещением Господним! День Святого Богоявления — один из наиболее почитаемых праздников Православия.