Подразделения группировки "Запад" войск РФ при поддержке боевых самолетов и артиллерии отразили пять атак 43-й, 115-й механизированных, а также 68-й егерской бригад Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.
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