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«Крылья» в честь Дня всех влюбленных продают билеты на матч с «Акроном» по 14 рублей. Игра пройдет 9 марта

«В честь Дня всех влюбленных сегодня [14 февраля] до 22:00 будет действовать специальная цена на выделенные сектора — 14 рублей», – говорится в сообщении самарского клуба.

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