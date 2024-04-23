Страна и люди
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Страна и люди

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Семьи погибших на Украине колумбийских наемников не могут вернуть их тела

Семьи погибших на Украине колумбийских наемников не могут вернуть их тела

Приезжающие воевать на стороне Украины иностранные наемники зачастую остаются там навсегда, а их родственники с огромным трудом возвращают их тела на родину.

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