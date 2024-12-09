«Новогодний» розыгрыш: как мошенники используют праздники для обмана пользователей Telegram Ирэн ОрлонскаяВ преддверии Нового года мошенники начали создавать поддельные розыгрыши призов, используя мессенджер Telegram.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии