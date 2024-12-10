Россиянам предложили больше работы в Арктике

Число вакансий от российских работодателей, которые ищут персонал для работы в Арктики, выросло за год на 17 процентов (до 497 тысяч), а сильнее всего (на 64 процента) спрос в этих регионах вырос на курьеров.
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