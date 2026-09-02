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Орловские новости

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Ведяхин: ИИ-агенты меняют структуру цифровой экономики

Ведяхин: ИИ-агенты меняют структуру цифровой экономики

Внедрение ИИ-агентов снижает комиссии посредников и перераспределяет маржу, поскольку поиск, сравнение и оформление товаров перестают занимать время пользователя.

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