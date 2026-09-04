Маринад «3–6–9» запоминается с первого раза: эта схема заменяет длинный рецепт

Маринад с пропорциями, которые похожи на короткий шифр, незаслуженно обходят вниманием. Что скрывается за цифрами «3–6–9»? Расшифровка элементарна: на 1 л воды требуется 3 ст.
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