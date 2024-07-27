Военные моряки по всей стране и за ее пределами отмечают День ВМФ

Сегодня в Санкт-Петербурге, а также в акваториях главных баз Северного, Балтийского, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии разнородных сил и пункте базирования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море пройдут военно-морские парады и военно-спортивные праздники в ознаменование Дня Военно-Морского Флота России.