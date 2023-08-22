Военное обозрение

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Forbes: Киев просит у Вашингтона новое оружие для захвата Крыма

Forbes: Киев просит у Вашингтона новое оружие для захвата Крыма

Запад уже второй год продолжает снабжать Киев вооружениями на многие миллиарды, но даже это не способствует особым успехам ВСУ на фронте и украинские власти просят оружие ещё больше и смертоноснее.

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