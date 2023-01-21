Великие победы Красной армии: Сталинградская битва как решающее сражение Великой Отечественной войны

Материал выходит в рубрике Видео. Сталинградская битва по праву считается одним из решающих сражений не только в ходе Великой Отечественной войны, но и в целом, во Второй Мировой.
Популярные статьи
- В небе над Артёмовском был сбит вертолёт Ми-8 ВСУ, пытавшийся эвакуировать старший офицерский состав
- Российское правительство приняло решение не платить взносы за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию ООН
- Глава Приднестровья: Жители республики ещё с 2006-го года выразили желание стать неотъемлемой частью РФ
Свежие комментарии