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«Колорадо» отправил Коваленко в АХЛ. У него 2 броска, хит и «минус 1» за 14:57 против «Вегаса»

Нападающий не набрал очков в стартовом матче сезона НХЛ против «Вегаса» (4:8). Он провел на льду 14:57 (полезность «минус 1»), нанес 2 броска по воротам и совершил 1 силовой прием.

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