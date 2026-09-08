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Царьград

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Совкомбанк рассказал, как избежать обмана и защитить близких

Совкомбанк рассказал, как избежать обмана и защитить близких

Ведущие подкастов и эксперты Совкомбанка делятся опытом борьбы с обманом. Специальный лендинг предлагает подкаст, советы и истории жертв мошенников, а также полезный чек-лист для защиты себя и своих близких.

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