ФСБ рассекретила документы КГБ о преступлениях немецких фашистов в Донбассе

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Донецкой Народной Республике рассекретили и передали в донецкий музей Великой Отечественной войны документы о преступлениях нацистской Германии против жителей Донбасса в 1941—1942 годах.
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