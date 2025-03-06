👩⚕️Первое отделение кардиореабилитации открыли в Крыму Оно появилось на базе клинического госпиталя для ветеранов войн в Симферополе.
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👩⚕️Первое отделение кардиореабилитации открыли в Крыму Оно появилось на базе клинического госпиталя для ветеранов войн в Симферополе.