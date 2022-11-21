Жестокое «солнце Аустерлица»

Кадр из мини-сериала «Война и мир» (Франция, Россия, Германия, Италия и Польша. 2007 г.) В предыдущей статье было рассказано о формировании Третьей антинаполеоновской коалиции, начале боевых действий, катастрофе австрийской армии Мака при Ульме, а также о невероятной истории захвата французами Таборского моста.