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В Краснодарском крае полицейские задержали местного жителя с оптовой партией «синтетики»

В Краснодарском крае полицейские задержали местного жителя с оптовой партией «синтетики»

Сотрудники ОНК ОМВД России по городу Геленджику при проверке информации, полученной оперативным путем, на улице Александра Блока задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

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