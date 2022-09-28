В Краснодарском крае полицейские задержали местного жителя с оптовой партией «синтетики»

Сотрудники ОНК ОМВД России по городу Геленджику при проверке информации, полученной оперативным путем, на улице Александра Блока задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
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