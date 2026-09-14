❗️ Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Симферополе «После дорожно‑транспортного происшествия за медицинской помощью обратились девять человек, включая водителя автобуса», — сообщили «Крым 24» в Минздраве РК.
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