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АвтоВАЗ планирует экспортировать до 50 тысяч автомобилей Lada в 2024 году

АвтоВАЗ планирует экспортировать до 50 тысяч автомобилей Lada в 2024 году

Отечественный концерн задумался об увеличении экспорта, что имеет официальное подтверждение. Издание «РИА Новости» поделилось информацией, полученной от президента АвтоВАЗа Максима Соколова касательно дальнейших планов.

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