Боевик ВСУ расстрелял сослуживцев и покончил с собой

www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia/news.ru В Сумской области боевик ВСУ расстрелял троих сослуживцев, вымогавших у него деньги, после чего покончил с собой.
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