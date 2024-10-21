Дочь умершей в Волчихинской ЦРБ женщины хочет добиться наказания для врачей

Она считает, что причиной смерти ее матери стала халатность медиков Жительница Новоалтайска по имени Ирина (имя изменено) обвинила врачей Волчихинской ЦРБ в халатности, в результате которой умерла ее 47-летняя мама.
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