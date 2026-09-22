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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Ирландии перед матчем с Израилем заявил: «Мы играем против геноцида». Израильская федерация ответила: «Мы внесли огромный вклад в развитие человечества, но пока не нашли лекарства от глупости»

Израильская футбольная ассоциация (IFA) отреагировала на высказывания главного тренера сборной Ирландии Хеймира Хадльгримссона по поводу предстоящих матчей Лиги наций между двумя странами.

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