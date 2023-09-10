Запад продвигается к ядерному шантажу 

Западные СМИ пишут о том, что надвигается новая гонка ядерных вооружений. Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Лосев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».