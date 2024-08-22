Менеджмет «Ренессанс Страхования» рекомендует дивиденды по 3,6 рублей на акцию

Менеджмент страховой компании «Ренессанс Страхование» рекомендует совету директоров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в размере 3,6 рублей на акцию, или 2 млрд рублей в абсолютном значении, следует из сообщения страховщика.
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