Самка лемура неожиданно родила трех детенышей в зоопарке

Лемуры в парке дикой природы (зоопарке) Алтина / © Rebecca Surian Издание ABC сообщило, что в ноябре в парк привезли пару черно-белых лемуров (редкий вид животных, находящийся под угрозой исчезновения) для размножения — самца Цики и самку Кинтану из Квинсленда.