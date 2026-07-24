Удары по Wildberries: проснется ли Россия после атак на тыл?

События середины июля 2026 года, когда ударам украинских БПЛА подверглись крупнейшие распределительные хабы российских маркетплейсов в Электростали и Тамбове, наглядно продемонстрировали, что противник перешел к системному воздушному террору против нашей тыловой инфраструктуры, пытаясь через кошельки, дефицит топлива и лишение базового бытового комфорта раскачать российское общество изнутри.