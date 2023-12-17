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Кулеба назвал согласие ЕС на переговоры о членстве Украины подарком от ФРГ

Кулеба назвал согласие ЕС на переговоры о членстве Украины подарком от ФРГ

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в рамках интервью Bild порадовался резкому обращению канцлера ФРГ Олафа Шольца к премьеру Венгрии Виктору Орбану в ходе переговоров стран-членов ЕС по членству Украины.

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