Негодяя Акунина признали в России террористом 🥳👍😁 теперь он 100% не сможет продавать свои книженции в нашей стране

Политика Игоря Таланцева Отличная новость! Акунина признали террористом! Вот теперь со 100% гарантией он не сможет заработать в нашей стране даже одной самой маленькой копейки!!! Этот негодяй призывал убивать россиян.
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