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Негодяя Акунина признали в России террористом 🥳👍😁 теперь он 100% не сможет продавать свои книженции в нашей стране

Негодяя Акунина признали в России террористом 🥳👍😁 теперь он 100% не сможет продавать свои книженции в нашей стране

Политика Игоря Таланцева Отличная новость! Акунина признали террористом! Вот теперь со 100% гарантией он не сможет заработать в нашей стране даже одной самой маленькой копейки!!! Этот негодяй призывал убивать россиян.

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Комментарии
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Астон Мартин
имя рабов ???🤔
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11 час.
Александр Зиборов
Правильно сказано: &quot;Этот негодяй призывал убивать россиян. Он перешел все границы. Так что я удовлетворен тем, что Прокуратура так оперативно признала его тем, кто он есть -- террористом и экстремистом...&quot;
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7 час.
Александр Зиборов
Всех эти нацистов-русофобов вон!!!
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7 час.

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