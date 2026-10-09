Страна и люди
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Страна и люди

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Politico: более 100 тысяч украинцев в США могут потерять защиту после 19 октября

Politico: более 100 тысяч украинцев в США могут потерять защиту после 19 октября

Около 100 тысяч украинцев, перебравшихся в США, в том числе после начала СВО, рискуют утратить свой временный защитный статус (TPS).

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