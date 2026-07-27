Россия: По меньшей мере пять человек погибли и более десятка получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по городу Ростову-на-Дону Ростовской области в ночь с 26 на 27 июля, в том числе в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах.