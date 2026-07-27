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Контрафронт

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Россия: По меньшей мере пять человек погибли и более десятка получили ранения в результате ударов...

Россия: По меньшей мере пять человек погибли и более десятка получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по городу Ростову-на-Дону Ростовской области в ночь с 26 на 27 июля, в том числе в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах.

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