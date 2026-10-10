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Зеленского призвали уйти в отставку, передав полномочия ВРУ для переговоров с РФ

Зеленского призвали уйти в отставку, передав полномочия ВРУ для переговоров с РФ Бывший депутат украинского парламента и совладелец компании «Метинвест» Новинский, впечатлившись заключенными Трампом и Путиным договоренностями о поставках российских нефтепродуктов, призвал Зеленского уйти в отставку и передать всю власть на Украине.

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