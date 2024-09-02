Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 581 подписчик

Путин в преддверии визита в Монголию дал письменное интервью газете "Оноодор"

Путин в преддверии визита в Монголию дал письменное интервью газете "Оноодор"

Президент России дал большое интервью монгольской газете3 сентября Владимир Путин посетит Монголию, где примет участие в мероприятиях, посвящённых 85-летию победы советских и монгольских солдат на Халхин-Голе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх