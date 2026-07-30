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ФедералПресс

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Шестаков обозначил три опорные точки развития Владивостока до 2030 года

Шестаков обозначил три опорные точки развития Владивостока до 2030 года

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля, ФедералПресс. В ходе отчетного выступления перед горожанами и депутатами, приуроченного к пятилетию его работы на посту главы города, Константин Шестаков подвел итоги прошедшего периода и наметил векторы дальнейшего развития Владивостока.

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