Шестаков обозначил три опорные точки развития Владивостока до 2030 года

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля, ФедералПресс. В ходе отчетного выступления перед горожанами и депутатами, приуроченного к пятилетию его работы на посту главы города, Константин Шестаков подвел итоги прошедшего периода и наметил векторы дальнейшего развития Владивостока.
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