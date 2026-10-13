Таких экранов нет ни у iPhone, ни у Samsung. Первый дисплей без отверстий с частотой 185 Гц дебютирует в RedMagic 12 Pro+

Также заявлены RGB-жидкостное охлаждение и вентилятор на 25 500 об/мин RedMagic 12 Pro+ станет первым смартфоном с полноэкранным дисплеем без отверстий и частотой обновления 185 Гц.
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