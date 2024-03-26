Антонов выразил настороженность из-за попытки террористов сбежать на Украину

Попытка террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл», совершить побег на территорию Украины через заранее подготовленное на границе окно вызывает подозрения к теории их причастности к запрещенной в РФ группировке.
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