Япония сократила импорт российского СПГ на 40% Япония в мае сократила объемы импорта сжиженного природного газа (СПГ) из РФ на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
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Япония сократила импорт российского СПГ на 40% Япония в мае сократила объемы импорта сжиженного природного газа (СПГ) из РФ на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
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