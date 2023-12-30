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Уволенная помощница Залужного оказалась экс-солисткой поп-группы из РФ

Уволенная помощница Залужного оказалась экс-солисткой поп-группы из РФ

Соцсети Алла Мартынюк, внештатная помощница главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которую уволили из-за призыва вступать в ряды украинских боевиков, потому что "мы все умрем", оказалась бывшей солисткой российской поп-группы "Сливки".

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