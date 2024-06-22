Авиарейс Петербург-Чита задержали на 12 часов

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково 22 июня произошла задержка четырех авиарейсов. По данным онлайн-табло, наибольшее опоздание коснулось рейса F7 338 авиакомпании «Ай Флай», который должен был отправиться в Читу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии