Рекламную кампанию «Медузы» обвинили в эксплуатации украинских страданий

Рекламный ролик «Медузы» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом, организация, признанная в РФ нежелательной) вызвал негодование украинской активистки Виктории Фешак за сцены похорон и военных действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии