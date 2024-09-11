Психолог назвал неочевидный признак болезни Альцгеймера

Кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин заявил, что люди при развитии болезни Альцгеймера зачастую не в состоянии распознать ложь и иронию, из-за чего становятся жертвами мошенников.