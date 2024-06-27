Легендарный российский киберспортсмен Михаил Dosia Столяров посетил Центр киберспорта в Петербурге

Там же победитель Игр будущего в составе команды Xgod сыграл товарищеский матч с петербургскими спортсменами Самый известный российский игрок в Counter-Strike, победитель турнира PGL Major Kraków (по статусу приравнивается к титулу чемпиона мира), а также победитель Игр будущего в дисциплине CS2 + лазертаг в составе казахстанской команды Xgod Михаил Dosia Столяров посетил Центр киберспорта Красногвардейского района.