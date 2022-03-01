Новое важное заявление сделали для всех, у кого есть банковские карты

Новое важное заявление сделали для всех, у кого есть банковские карты

Новое важное заявление сделали для всех, у кого есть банковские карты. Теперь клиенты банков, в том числе подсанкционных, получат право переводить деньги в другие банки без посещения офиса.

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