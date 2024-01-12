Комитет семей воинов Отечества и Госюрбюро Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Нижегородской области Инна Наумова и директор Госюрбюро Нижегородской области Максим Фомичев подписали соглашение о сотрудничестве, которое направлено на создание благоприятных условий для оказания бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей.