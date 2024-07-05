В каком режиме лучше тренироваться — делать это ежедневно, понемногу или посещать спортзал несколько раз в неделю и выкладываться там по полной? фото: iStockphotoПо мнению ВОЗ, каждому человеку нужна регулярная физическая нагрузка, и желательно, чтобы она была хотя бы 15–30 минут ежедневно.
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