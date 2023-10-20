Находящегося в розыске россиянина заподозрили в новых нападениях на женщин

В Перми установили личность мужчины, подозреваемого в нападении на местных жительниц. Причастным к преступлениям может быть 45-летний Евгений Андреев, находящийся в федеральном розыске за совершение тяжкого преступления.
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