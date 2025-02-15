Новороссию и Донбасс отдадут: дальновидный Жириновский предсказал расклад ситуации в пользу России, после переговоров Трампа и Путина Ольга БезродняяСлова Владимира Жириновского в последнее время разбирают детально, потому что они стали сбываться.