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В Бразилии уверены, что Анчелотти возглавит их сборную перед клубным чемпионатом мира

В Бразилии уверены, что Анчелотти возглавит их сборную перед клубным чемпионатом мира

В Бразильской конфедерации футбола (CBF) считают, что Карло Анчелотти возглавит команду. Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, специалист примет сборную Бразилии перед началом клубного чемпионата мира.

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