Аноним из США угнал трейлер со всем реквизитом для балета «Щелкунчик»

Полиция в Детройте разыскивает неизвестного, который угнал трейлер со всем реквизитом для балета «Щелкунчик», труппа лишилась декораций на несколько тысяч долларов, рассказала в интервью NBC News художественный руководитель Джун Смит.
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